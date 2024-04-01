Когда повестка недействительна и от нее можно отказаться — нюансы мобилизации

Военнообязанному вручают повестку. Фото: скриншот

Неправильно заполненная повестка по закону недействительна, поэтому от нее можно отказаться. На документе должны быть номер и должность руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или органа Службы безопасности, подразделения Службы внешней разведки, или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Об этом сообщает Varta1 в воскресенье, 31 марта.

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Когда повестка считается недействительной

По закону, когда работник ТЦК вручает повестку, от нее можно отказаться в следующих случаях:

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

В то же время, в случае отказа подписать документ о вручении, сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Напомним, что законодательство предусматривает случаи, когда граждане должны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки. За нарушение правил предусмотрена ответственность.

Также мы сообщали, что военнообязанные мужчины и дальше получают повестки, по которым должны прийти в ТЦК и СП. Если проигнорировать этот документ, лицу грозит штраф.

Добавим, что адвокат Ростислав Кравец ответил, можно ли игнорировать повестку, оставленную работниками ТЦК в дверях.