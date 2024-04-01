Чи можуть працівники ТЦК залишати повістки у дверях помешкань — пояснення юриста

Працівники ТЦК та СП біля дверей квартири. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Трапляються випадки, коли представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки залишають повістку військовозобов’язаним у дверях їхнього житла. Проте, повістка до військкомату має бути передана особисто у руки адресата, щоб він міг підписати її як підтвердження отримання.

Про це розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець.

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Чи можна лишати повістку в дверях

Повістка до ТЦК має бути передана особисто у руки адресата, щоб він міг підписати її як підтвердження отримання.

Якщо адресат не підписав призначену йому повістку, то дії військових, які просто залишають повістку у дверях, не мають юридичної сили.

У такому випадку, якщо особа, яку викликають до військкомату, не з’явиться, це не матиме жодних правових наслідків для неї.

Як мають діяти представники ТЦК

Представники ТЦК повинні чекати на адресата та вручити йому повістку особисто. Згідно із загальними правилами повістки мають вручати військовозобов’язаним особисто, а мають повинні підписувати їх як підтвердження отримання.

Після цього керівник ТЦК повинен затверджувати їх печаткою та підписом.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримують повістки, за якими мають прийти до ТЦК та СП. Якщо проігнорувати цей документ, особі загрожує штраф.

Нагадаємо, що законодавство передбачає випадки, коли громадяни повинні з'явитися до ТЦК та СП без вручення повістки. За порушення правил передбачена відповідальність.