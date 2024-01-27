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Можно ли уволиться из ВСУ, если родственник получил инвалидность на фронте

27 января 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Можно ли уволиться из ВСУ из-за инвалидности родственника на фронте — объясняет адвокат
Мобилизированные украинцы готовятся к военной службе. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Даже во время действия военного положения законодательством Украины предусмотрен перечень уважительных оснований, которые позволяют военнослужащему уволиться с военной службы. В частности, это могут быть серьезные семейные обстоятельства или ненадлежащее состояние здоровья.

Но может ли военный уволиться, если его родственник получил тяжелое ранение, инвалидность на фронте. На этот вопрос ответил адвокат Владимир Крекотень.

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Как пояснил правовед, согласно украинскому законодательству, право на увольнение с военной службы или на расторжение контракта во время действия военного положения имеют военные, у которых кто-то из близких первой линии родства погиб или пропал без вести при осуществлении мер обеспечения национальной обороны Украины.

При этом если родственник, даже первой линии, получил тяжелое ранение, увечье или инвалидность во время выполнения боевых задач, то это не может быть основанием для увольнения с военной службы.

"Мало того, даже сам по себе факт получения инвалидности в результате выполнения боевой задачи не предоставляет защитнику автоматического права на увольнение. Хотя законопроект 10378 именно эту ситуацию может изменить", — добавляет Крекотень.

Заметим, что родственниками первой линии родства считаются:

  • родители лица;
  • муж или жена;
  • родители мужа/жены;
  • дети как физического лица, так и его супруга/супруги, а также усыновленные дети.

 

 

 

Ранее мы писали, какие существуют основания и условия, дающие право военным уволиться со службы.

Напомним, мы сообщали, по каким уважительным причинам военные могут расторгнуть контракт досрочно во время войны.

Также мы информировали, как военному пройти ВВК во время войны.

ВСУ
военные
инвалидность
увольнение

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