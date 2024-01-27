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Чи можна звільнитися з ЗСУ, якщо родич отримав інвалідність на фронті

27 січня 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чи можна звільнитися з ЗСУ через важке поранення родича на фронті — пояснює адвокат
Мобілізовані українці готуються до військової служби. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану законодавством України передбачено перелік поважних підстав, які дозволяють військовослужбовцю звільнитися з військової служби. Зокрема це можуть бути серйозні сімейні обставини або неналежний стан здоров'я.

Але чи може військовий звільнитися, якщо його родич отримав важке поранення, інвалідність на фронті. На це питання відповів адвокат Володимир Крекотень.

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Як пояснив правознавець, відповідно до українського законодавства, право на звільнення з військової служби або на розірвання контракту під час дії воєнного стану мають військові, у яких хтось із близьких першої лінії спорідненості загинув або зник безвісти під час здійснення заходів забезпечення національної оборони України. 

При цьому, якщо родич, навіть першої лінії, отримав тяжке поранення, каліцтво або інвалідність під час виконання бойових завдань, то це не може бути підставою для звільнення з військової служби. 

"Мало того, навіть сам по собі факт отримання інвалідності внаслідок виконання бойового завдання не надає захиснику автоматичного права на звільнення. Хоча законопроєкт 10378 саме цю ситуацію може змінити", — додає Крекотень.

Зауважимо, що родичами першої лінії споріднення вважаються: 

  • батьки особи;
  • чоловік або дружина;
  • батьки чоловіка/дружини;
  • діти як фізичної особи, так і її чоловіка/дружини, а також усиновлені діти.

 

 

 

Раніше ми писали, які існують підстави та умови, що надають право військовим звільнитися зі служби

Нагадаємо, ми повідомляли, за якими поважними причинами військові можуть розірвати контракт достроково під час війни. 

Також ми інформували, як військовому пройти ВЛК під час війни.

ЗСУ
військові
інвалідність
звільнення

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