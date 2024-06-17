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Можно ли подать заявление на отсрочку, не имея военно-учетных документов

17 июня 2024 16:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Заявление на отсрочку, наличие военно-учетных документов в этом процессе
Процесс прохождения ВВК военнообязаным. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации даже без наличия военно-учетного документа — он может одновременно восстанавливать его и оформлять отсрочку. Но в таком случае гражданину придется проходить военно-врачебную комиссию для того, чтобы в новом документе была указана степень пригодности к военной службе.

Об этом написали на портале "Юристи.UA" адвокаты Сергей Айвазян и Андрей Карпенко.

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Оформление отсрочки без документов

В ходе процесса мобилизации часть украинских военнообязанных имеет право оформить отсрочку от призыва в особый период. Для этого необходимо подать соответствующие документы на имя главы комиссии при территориальном центре комплектования.

Возможно ли оформить отсрочку от мобилизации, когда у военнообязанного нет военно-учетного документа? Юристы объяснили, что делать гражданину в такой ситуации.

Два заявления — это возможно, но только с ВВК

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что в такой ситуации мужчине придется подавать сразу два заявления — и на восстановление военно-учетного документа, и на оформление отсрочки.

Юрист Юрий Айвазян подчеркнул: "Законодательством не определено, что Вы не имеете права подать одновременно два заявления".

Но, добавил он, такой военнообязанный все равно должен пройти военно-врачебную комиссию, поскольку в военно-учетном документе должна быть указана степень годности к прохождению службы.

Напомним, что сроки прохождения военно-врачебной комиссии регулируются соответствующим приказом Министерства обороны. Эти сроки не могут превышать 14 дней с момента начала ВВК.

Добавим, Новости.LIVE сообщали, что гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВВК. Это не предусмотрено новым законом "О воинской обязанности и военной службе".

военнообязанные
отсрочка
мобилизация
ВВК
военный учет

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