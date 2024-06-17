Заява на відстрочку, наявність військово-облікових документів у цьому процесі

Чи можна подати заяву на відстрочку, не маючи військово-облікових документів
Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації навіть без наявності військово-облікового документу — він може одночасно відновлювати його і оформлювати відстрочку. Але у такому випадку громадянину доведеться проходити військово-лікарську комісію для того, аби у новому документі був вказаний ступінь придатності до військової служби.
Про це написали на порталі "Юристи.UA" адвокати Сергій Айвазян та Андрій Карпенко.
Оформлення відстрочки без документів
Під час процесу мобілізації частина українських військовозобов’язаних має право оформити відстрочку від призову в особливий період. Для цього потрібно подати відповідні документи на ім’я голови комісії при територіальному центрі комплектування.
Та чи можливо оформити відстрочку від мобілізації, коли у військовозобов’язаного немає військово-облікового документу? Юристи пояснили, що робити громадянину у такій ситуації.
Дві заяви — це можливо, але тільки з ВЛК
Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що у такій ситуації чоловіку доведеться подавати відразу дві заяви — і на відновлення військово-облікового документу, і на оформлення відстрочку.
Юрист Юрій Айвазян підкреслив: "Законодавством не визначено, що Ви не маєте права подати одночасно дві заяви".
Але, додав він, такий військовозобов’язаний все одно має пройти військово-лікарську комісію, оскільки у військово-обліковому документі має бути зазначена ступінь придатності до проходження служби.
Нагадаємо, що терміни проходження військово-лікарської комісії регулюються відповідним наказом Міністерства оборони. Ці терміни не можуть перевищувати 14 днів з моменту початку ВЛК.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли, що громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом "Про військовий обов'язок і військову службу".
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