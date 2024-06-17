Заява на відстрочку, наявність військово-облікових документів у цьому процесі

Процес проходження ВЛК військовозобов’язаним. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації навіть без наявності військово-облікового документу — він може одночасно відновлювати його і оформлювати відстрочку. Але у такому випадку громадянину доведеться проходити військово-лікарську комісію для того, аби у новому документі був вказаний ступінь придатності до військової служби.

Про це написали на порталі "Юристи.UA" адвокати Сергій Айвазян та Андрій Карпенко.

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Оформлення відстрочки без документів

Під час процесу мобілізації частина українських військовозобов’язаних має право оформити відстрочку від призову в особливий період. Для цього потрібно подати відповідні документи на ім’я голови комісії при територіальному центрі комплектування.

Та чи можливо оформити відстрочку від мобілізації, коли у військовозобов’язаного немає військово-облікового документу? Юристи пояснили, що робити громадянину у такій ситуації.

Дві заяви — це можливо, але тільки з ВЛК

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що у такій ситуації чоловіку доведеться подавати відразу дві заяви — і на відновлення військово-облікового документу, і на оформлення відстрочку.

Юрист Юрій Айвазян підкреслив: "Законодавством не визначено, що Ви не маєте права подати одночасно дві заяви".

Але, додав він, такий військовозобов’язаний все одно має пройти військово-лікарську комісію, оскільки у військово-обліковому документі має бути зазначена ступінь придатності до проходження служби.

Нагадаємо, що терміни проходження військово-лікарської комісії регулюються відповідним наказом Міністерства оборони. Ці терміни не можуть перевищувати 14 днів з моменту початку ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли, що громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом "Про військовий обов'язок і військову службу".