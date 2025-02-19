Обстрел Купянщины 19 февраля - фото последствий

Из-за ударов РФ по Купянщине погибли люди — фото
В среду, 19 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела два мирных жителя погибли и пятеро пострадали.
Об этом пишет Офис Генерального прокурора.
Что известно об обстреле Купянщины
По данным следствия, 19 февраля в с. Ольховатка Купянского района ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.
Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.
Около 15:30 вооруженные силы РФ ударили КАБами по частному жилому сектору в г. Купянск.
Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело 59-летнего мужчины. В городе повреждены более 10 частных домовладений, хозяйственные помещения.
Также сегодня в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела загорелся дом. Получили ранения двое мирных жителей. В тяжелом состоянии обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
В 18:00 российская армия повторно обстреляла г. Купянск. Под вражеским ударом был частный жилой сектор. Погиб мужчина 59 лет, его 60-летняя жена получила острую реакцию на стресс. Предварительно установлено, что обстрел велся из РСЗО.
Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.
Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.
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