Обстріл Куп'янщини 19 лютого - фото наслідків

Через удари РФ по Куп'янщині загинули люди — фото
У середу, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів по Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.
Про це пише Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про обстріл Куп'янщини
За даними слідства, 19 лютого у с. Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона.
Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Близько 15:30 збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення.
Також сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.
О 18:00 російська армія повторно обстріляла м. Купʼянськ. Під ворожим ударом був приватний житловий сектор. Загинув чоловік 59 років, його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з РСЗВ.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.
Також сьогодні, 19 лютого, пролунали вибухи і в Запоріжжі. Там була зафіксована робота ППО.
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