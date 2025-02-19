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Через удари РФ по Куп'янщині загинули люди — фото

19 лютого 2025 20:39
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Куп'янщини 19 лютого - фото наслідків
Пожежа після обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генерального прокурора
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів по Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, 19 лютого у с. Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. 

Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

обстріл Куп'янщини
Обстріл Куп'янщини. Фото: Офіс Генерального прокурора

Близько 15:30 збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. 

Через удари РФ по Куп'янщині загинули люди — фото - фото 2
Рятувальники працюють на місці удару. Фото: Офіс Генерального прокурора

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

Також сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Через удари РФ по Куп'янщині загинули люди — фото - фото 3
Наслідки обстрілу. Фото: Офіс Генерального прокурора

О 18:00 російська армія повторно обстріляла м. Купʼянськ. Під ворожим ударом був приватний житловий сектор. Загинув чоловік 59 років, його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.  Попередньо встановлено, що обстріл вівся з РСЗВ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.

Також сьогодні, 19 лютого, пролунали вибухи і в Запоріжжі. Там була зафіксована робота ППО.

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