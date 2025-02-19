Обстріл Куп'янщини 19 лютого - фото наслідків

Пожежа після обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генерального прокурора

У середу, 19 лютого, російські окупанти завдали ударів по Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок обстрілу два мирні мешканці загинули та пʼятеро постраждали.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, 19 лютого у с. Вільхуватка Купʼянського району орієнтовно о 13:25 зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона.

Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Обстріл Куп'янщини. Фото: Офіс Генерального прокурора

Близько 15:30 збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ.

Рятувальники працюють на місці удару. Фото: Офіс Генерального прокурора

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення.

Також сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Наслідки обстрілу. Фото: Офіс Генерального прокурора

О 18:00 російська армія повторно обстріляла м. Купʼянськ. Під ворожим ударом був приватний житловий сектор. Загинув чоловік 59 років, його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з РСЗВ.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.

Також сьогодні, 19 лютого, пролунали вибухи і в Запоріжжі. Там була зафіксована робота ППО.