Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Из-за обстрелов Запорожья тысячи людей остались без света и воды arrow

Из-за обстрелов Запорожья тысячи людей остались без света и воды

17 марта 2025 23:03
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Запорожья 17 марта - тысячи людей остались без света и воды
Ликвидация последствий. Фото иллюстративное: ГСЧС
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:
Из-за обстрелов Запорожья тысячи людей остались без света и воды - фото 1
Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Что известно о последствиях обстрела

В результате вражеской атаки на одну из прифронтовых громад области более 3000 абонентов остались без электроснабжения, а три села — без воды.

Удар нанес серьезные повреждения объекту критической инфраструктуры, что повлекло значительные перебои в обеспечении базовых потребностей населения.

Федоров добавил, что сейчас атака продолжается.

"Атака продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах", — написал он.

Напомним, что вечером 17 марта российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.

А в ночь на 17 марта российские захватчики атаковали Украину 174 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

взрыв Запорожье обстрелы критическая инфраструктура война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама