Обстрел Запорожья 17 марта - тысячи людей остались без света и воды

Ликвидация последствий. Фото иллюстративное: ГСЧС

В понедельник, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Что известно о последствиях обстрела

В результате вражеской атаки на одну из прифронтовых громад области более 3000 абонентов остались без электроснабжения, а три села — без воды.

Удар нанес серьезные повреждения объекту критической инфраструктуры, что повлекло значительные перебои в обеспечении базовых потребностей населения.

Федоров добавил, что сейчас атака продолжается.

"Атака продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах", — написал он.

Напомним, что вечером 17 марта российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.

А в ночь на 17 марта российские захватчики атаковали Украину 174 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.