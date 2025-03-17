Обстрел Запорожья 17 марта - тысячи людей остались без света и воды

Из-за обстрелов Запорожья тысячи людей остались без света и воды
В понедельник, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно о последствиях обстрела
В результате вражеской атаки на одну из прифронтовых громад области более 3000 абонентов остались без электроснабжения, а три села — без воды.
Удар нанес серьезные повреждения объекту критической инфраструктуры, что повлекло значительные перебои в обеспечении базовых потребностей населения.
Федоров добавил, что сейчас атака продолжается.
"Атака продолжается. До отбоя находитесь в безопасных местах", — написал он.
Напомним, что вечером 17 марта российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. В регионе были слышны взрывы.
А в ночь на 17 марта российские захватчики атаковали Украину 174 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.
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