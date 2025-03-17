Уночі РФ атакувала дронами Україну — скільки БпЛА збила ППО

ЗСУ працюють по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Уночі, 17 березня, російські загарбники атакували Україну 174 безпілотниками. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 17 березня.

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Атака РФ на Україну 17 березня

У ніч проти 17 березня 2025 року (із 19:30 16 березня) російські загарбники атакували Україну 174 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Цієї ночі росіяни запускали безпілотники по території України з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За інформацією ПС ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Крім того, 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак не минулося без наслідків — від ворожого обстрілу постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Нагадаємо, що уночі 17 березня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.

Крім того, у понеділок уночі, 17 березня, російські окупанти безпілотниками атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання дрона.