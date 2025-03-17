Ночью РФ атаковала дронами Украину - сколько БпЛА сбила ПВО

ВСУ работают по вражеским целям. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Ночью, 17 марта, российские захватчики атаковали Украину 174 беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 17 марта.

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Атака РФ на Украину 17 марта

В ночь на 17 марта 2025 года (с 19:30 16 марта) российские захватчики атаковали Украину 174 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Этой ночью россияне запускали беспилотники по территории Украины с направлений: Орел, Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По информации ВС ВСУ, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Кроме того, 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако не обошлось без последствий — от вражеского обстрела пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Напомним, что ночью 17 марта российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Во время вражеского обстрела Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов.

Кроме того, в понедельник ночью, 17 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали Харьковскую область. Вследствие вражеского обстрела зафиксировано попадание дрона.