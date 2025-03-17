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Через обстріл Запоріжжя тисячі людей залишилися без світла і води

17 березня 2025 23:03
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Запоріжжя 17 березня - тисячі людей залишилися без світла і води
Ліквідація наслідків. Фото ілюстративне: ДСНС
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 17 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Під ударом опинилась критична інфраструктура.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про наслідки обстрілу

Унаслідок ворожої атаки на одну з прифронтових громад області понад 3 000 абонентів залишилися без електропостачання, а три села — без води. 

Удар завдав серйозних пошкоджень об’єкту критичної інфраструктури, що спричинило значні перебої в забезпеченні базових потреб населення.

Федоров додав, що наразі атака триває.

"Атака продовжується. До відбою знаходьтеся у безпечних місцях", — написав він. 

Нагадаємо, що ввечері 17 березня російські окупанти завдали удару по Харківщині. У регіоні було чутно вибухи.

А в ніч проти 17 березня російські загарбники атакували Україну 174 безпілотниками. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих дронів.

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