Обстріл Запоріжжя 17 березня - тисячі людей залишилися без світла і води

Через обстріл Запоріжжя тисячі людей залишилися без світла і води
У понеділок, 17 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Під ударом опинилась критична інфраструктура.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про наслідки обстрілу
Унаслідок ворожої атаки на одну з прифронтових громад області понад 3 000 абонентів залишилися без електропостачання, а три села — без води.
Удар завдав серйозних пошкоджень об’єкту критичної інфраструктури, що спричинило значні перебої в забезпеченні базових потреб населення.
Федоров додав, що наразі атака триває.
"Атака продовжується. До відбою знаходьтеся у безпечних місцях", — написав він.
Нагадаємо, що ввечері 17 березня російські окупанти завдали удару по Харківщині. У регіоні було чутно вибухи.
А в ніч проти 17 березня російські загарбники атакували Україну 174 безпілотниками. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих дронів.
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