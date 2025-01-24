Россия планирует усилить систему ПВО из-за атак ВСУ

Система ПВО РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Вооруженные сил Украины все чаще наносят удары по оборонно-промышленной базе России. Поэтому Кремль пытается защитить объекты в областях, который граничат с Украиной.

Об этом пишет ISW.

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Усиление российской ПВО

Аналитики отметили, что Кремль принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах России от ударов со стороны Украины. 23 января глава совбеза Дмитрий Медведев встретился с группой представителей Брянской областной военно-промышленной комиссии и обсудил увеличение производства систем ПВО и защиту промышленных и государственных складов в области.

Также он поехал на Брянский химический завод, который недавно был атакован, чтобы оценить ситуацию. Сейчас предприятие продолжает выполнять заказы для ВС РФ.

В отчете ISW говорится, что удары украинских сил по российскому тылу направлены на оборонно-промышленную базу и объекты, которые участвуют в обеспечении армии РФ. Поэтому Кремль все больше заинтересован в усилении ПВО для их защиты, поскольку состояние внутренней экономики страны продолжает ухудшаться.

Ранее аналитики Института изучения войны объяснили, каким образом Россия скрывает проблемы в экономике, которые вызваны вторжением в Украину.

Также ВС РФ вербуют женщин из разных областей для участия в войне против Украины.