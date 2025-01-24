Росія планує посилити систему ППО через атаки ЗСУ

Система ППО РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Збройні сили України все частіше завдають ударів по оборонно-промисловій базі Росії. Тому Кремль намагається захистити об'єкти в областях, які межують з Україною.

Про це пише ISW.

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Посилення російської ППО

Аналітики зазначили, що Кремль вживає заходів для захисту промислових об'єктів у прикордонних регіонах Росії від ударів з боку України. 23 січня голова радбезу Дмитро Медведєв зустрівся з групою представників Брянської обласної військово-промислової комісії та обговорив збільшення виробництва систем ППО та захист промислових і державних складів в області.

Також він поїхав на Брянський хімічний завод, який нещодавно був атакований, аби оцінити ситуацію. Наразі підприємство продовжує виконувати замовлення для ЗС РФ.

У звіті ISW йдеться, що удари українських сил по російському тилу спрямовані на оборонно-промислову базу та об'єкти, які беруть участь в забезпечення армії РФ. Тому Кремль все більше зацікавлений у посиленні ППО для їх захисту, оскільки стан внутрішньої економіки країни продовжує погіршуватися.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни пояснили, яким чином Росія приховує проблеми в економіці, які спричинені вторгненням в Україну.

Також ЗС РФ вербують жінок з різних областей для участі у війні проти України.