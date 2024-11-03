Граждане Чехии начали получать персональное разрешение президента на вступления в ряды ВСУ

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Граждане Чехии, обратившиеся к президенту Петру Павлу, получили официальное разрешение присоединиться к ВСУ. По закону страны они не имеют права без личного разрешения главы государства принимать участие в военных действиях на любой стороне.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Чехии на радио Český rozhlas.

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Как отметил представитель президента Чехии, к Петру Павлу обратилось 180 граждан страны. 60 из них уже получили персональное разрешение присоединиться к украинской армии.

Однако спикер главы государства не смог четко сказать, сколько чехов отправилось в Украину на фронт, потому что некоторые сделали это без разрешения.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Мы писали о том, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

Украинский военный также сообщил, что в неделю интенсивных боев на фронте хватает 100 000 снарядов.