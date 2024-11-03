Громадяни Чехії почали отримувати персональний дозвіл президента на залучання до лав ЗСУ

Президент Чехії Петро Павел. Фото: Reuters

Громадяни Чехії, які звернулись до президента Петра Павла, отримали офіційний дозвіл долучитись до лав ЗСУ. За законом країни вони не мають права без особистого дозволу голови держави брати учать у військових діях на будь-якому боці.

Про це повідомив речник президента Чехії радіо Český rozhlas.

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Скільки чехів відправляться в Україну

Як зазначив речник президента Чехії, до Петра Павла звернулось 180 громадян країни. 60 з них вже отримали персональний дозвіл приєднатися до української армії.

Проте речник голови держави не зміг чітко сказати, скільки чехів вирушило в Україну на фронт, бо деякі зробили це без схвалення.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Ми писали про те, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Український військовий також повідомив, що на тиждень інтенсивних боїв на фронті вистачає 100 000 снарядів.