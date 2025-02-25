Третья отдельная штурмовая бригада запускает Платформу для обмена опытом

Время для реформ — Третья штурмовая запустила Платформу
Третья отдельная штурмовая бригада запустила Платформу. Речь идет о событии, на котором военные обменяются опытом создания действенного подразделения, чтобы способствовать его расширению и повышению боеспособности армии.
Об этом бригада сообщила в Telegram.
Платформа Третьей штурмовой бригады
В бригаде отметили, что идеальный путь к эффективному войску — это масштабирование лучшего опыта. Первая Платформа реформ состоится 20 марта.
Зарегистрироваться на офлайн-мероприятие можно по ссылке.
"Десять лет развития боеспособных подразделений команда бригады аккумулировала в знания, которыми готова делиться с подразделениями Сил обороны, студентами и преподавателями военных вузов страны. Мы выстроили эффективную систему управления, мотивации рекрутинга. Как это удалось — расскажут опытные боевые офицеры", — говорится в сообщении.
В программе Платформы:
- выступление "феномен Тройки" полковника Андрея Билецкого;
- блок "Вывози фронт" и панельная дискуссия "Эффективный фронт";
- блок "Держи тыл" и панельная дискуссия "Эффективный тыл";
- запуск курса лекций от спикеров бригады.
В мероприятии примут участие представители подразделений, командования Сил обороны и высшего руководства государства.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой показали, как оставили оккупантов без танков, БМП и грузовика на Харьковском направлении.
Также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели жесткую зачистку в Харьковской области, подчеркнув, что ни один российский оккупант не избежит наказания.
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