Третья отдельная штурмовая бригада запускает Платформу для обмена опытом

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Третья отдельная штурмовая бригада запустила Платформу. Речь идет о событии, на котором военные обменяются опытом создания действенного подразделения, чтобы способствовать его расширению и повышению боеспособности армии.

Об этом бригада сообщила в Telegram.

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Платформа Третьей штурмовой бригады

В бригаде отметили, что идеальный путь к эффективному войску — это масштабирование лучшего опыта. Первая Платформа реформ состоится 20 марта.

Зарегистрироваться на офлайн-мероприятие можно по ссылке.

"Десять лет развития боеспособных подразделений команда бригады аккумулировала в знания, которыми готова делиться с подразделениями Сил обороны, студентами и преподавателями военных вузов страны. Мы выстроили эффективную систему управления, мотивации рекрутинга. Как это удалось — расскажут опытные боевые офицеры", — говорится в сообщении.

В программе Платформы:

выступление "феномен Тройки" полковника Андрея Билецкого;

блок "Вывози фронт" и панельная дискуссия "Эффективный фронт";

блок "Держи тыл" и панельная дискуссия "Эффективный тыл";

запуск курса лекций от спикеров бригады.

В мероприятии примут участие представители подразделений, командования Сил обороны и высшего руководства государства.

Пост Третьей штурмовой. Фото: скриншот

Напомним, бойцы Третьей штурмовой показали, как оставили оккупантов без танков, БМП и грузовика на Харьковском направлении.

Также бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады провели жесткую зачистку в Харьковской области, подчеркнув, что ни один российский оккупант не избежит наказания.