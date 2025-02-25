Третя окрема штурмова бригада запускає Платформу для обміну досвідом

Час для реформ — Третя штурмова запустила Платформу
Третя окрема штурмова бригада запустила Платформу. Йдеться про подію, на якій військові обміняються досвідом створення дієвого підрозділу, щоб сприяти його розширенню та підвищенню боєздатності армії.
Про це бригада повідомила у Telegram.
Платформа Третьої штурмової
У бригаді наголосили, що ідеальний шлях до ефективного війська — це масштабування найкращого досвіду. Перша Платформа реформ відбудеться 20 березня.
Зареєструватися на офлайн-захід можна за посиланням.
"Десять років розбудови боєздатних підрозділів команда бригади акумулювала в знання, якими готова ділитися з підрозділами Сил оборони, студентами й викладачами військових ВНЗ країни. Ми вибудували ефективну систему управління, мотивації рекрутингу. Як це вдалося — розкажуть досвідчені бойові офіцери", — йдеться у повідомленні.
У програмі Платформи:
- виступ "феномен Трійки" полковника Андрія Білецького;
- блок "Вивозь фронт" та панельна дискусія "Ефективний фронт";
- блок "Тримай тил" та панельна дискусія "Ефективний тил";
- запуск курсу лекцій від спікерів бригади.
У заході візьмуть участь представники підрозділів, командування Сил оборони та вищого керівництва держави.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової показали, як лишили окупантів без танків, БМП та вантажівки на Харківському напрямку.
Також бійці Третьої окремої штурмової бригади провели жорстку зачистку в Харківській області, підкресливши, що жоден російський окупант не уникне покарання.
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