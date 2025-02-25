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Час для реформ — Третя штурмова запустила Платформу

25 лютого 2025 19:07
Аркадій Пастула - Редактор
Третя окрема штурмова бригада запускає Платформу для обміну досвідом
Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army
Аркадій Пастула - Редактор

Третя окрема штурмова бригада запустила Платформу. Йдеться про подію, на якій військові обміняються досвідом створення дієвого підрозділу, щоб сприяти його розширенню та підвищенню боєздатності армії.

Про це бригада повідомила у Telegram.

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У бригаді наголосили, що ідеальний шлях до ефективного війська — це масштабування найкращого досвіду. Перша Платформа реформ відбудеться 20 березня.

Зареєструватися на офлайн-захід можна за посиланням.

"Десять років розбудови боєздатних підрозділів команда бригади акумулювала в знання, якими готова ділитися з підрозділами Сил оборони, студентами й викладачами військових ВНЗ країни. Ми вибудували ефективну систему управління, мотивації рекрутингу. Як це вдалося — розкажуть досвідчені бойові офіцери", — йдеться у повідомленні.

У програмі Платформи:

  • виступ "феномен Трійки" полковника Андрія Білецького; 
  • блок "Вивозь фронт" та панельна дискусія "Ефективний фронт"; 
  • блок "Тримай тил" та панельна дискусія "Ефективний тил";
  • запуск курсу лекцій від спікерів бригади. 

У заході візьмуть участь представники підрозділів, командування Сил оборони та вищого керівництва держави.

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Допис Третьої штурмової. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової показали, як лишили окупантів без танків, БМП та вантажівки на Харківському напрямку.

Також бійці Третьої окремої штурмової бригади провели жорстку зачистку в Харківській області, підкресливши, що жоден російський окупант не уникне покарання.

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