Миротворцы в Украине — РФ пугает Третьей мировой войной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

В России заявили, что "размещение миротворческого контингента в Украине недопустимо". В Кремле считают, что "несет угрозу глобальной безопасности и Третьей мировой войны".

Об этом сообщают росСМИ, цитируя заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова и секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

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"Что касается обсуждения размещения так называемых военных контингентов на территории Украины — да, это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности", — цинично заявил Песков.

Такие заявления спикер Кремля сделал после того, как Шойгу сказал, что введение миротворцев на "исторические территории России" может привести "к прямому столкновению России с НАТО и к Третьей мировой войне".

Кроме того, он считает, что страны Запада якобы активно готовятся к войнам против России. По данным Шойгу, "Запад будет готов воевать с РФ уже в 2030 году".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что около пяти-шести стран рассматривают возможность отправки военного контингента в Украину.

В то же время такую инициативу прокомментировал Александр Сырский. По его словам, с военной точки зрения это могло бы стать дополнительной гарантией безопасности.