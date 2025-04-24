Миротворці в Україні — РФ лякає Третьою світовою війною

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

В Росії заявили, що "розміщення миротворчого контингенту в Україні неприпустиме". У Кремлі вважають, що "несе загрозу глобальній безпеці та Третьої світової війни".

Про це повідомляють росЗМІ, цитуючи заяви речника Кремля Дмитра Пєскова та секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу.

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"Що стосується обговорення розміщення так званих військових контингентів на території України — так, це абсолютно неприйнятно для нас. Це несе критичну небезпеку для всієї європейської та світової безпеки", — цинічно заявив Пєсков.

Такі заяви речник Кремля зробив після того, як Шойгу сказав, що введення миротворців на "історичні території Росії" може призвести "до прямого зіткнення Росії з НАТО та до Третьої світової війни".

Крім того, він вважає, що країни Заходу нібито активно готуються до війн проти Росії. За даними Шойгу, "Захід буде готовий воювати з РФ вже в 2030 році".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що п'ять-шість країн розглядають можливість відправлення військового контингенту в Україну.

Водночас таку ініціативу прокоментував Олександр Сирський. За його словами, з військового погляду це могло б стати додатковою гарантією безпеки.