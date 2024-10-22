Буданов сообщил, где уже завтра ожидается появление армии КНДР, — СМИ

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Ожидается, что первые подразделения армии Северной Кореи прибудут на одно из направлений фронта. По предварительной информации, появление военных КНДР ожидается в Курской области.

Об этом пишет издание TWZ со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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По словам главы украинской разведки, появление первых военных формирований КНДР ожидается уже завтра на одном из самых горячих направлений фронта.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении. Пока неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы. Увидим через пару дней", — цитирует TWZ слова Кирилла Буданова.

Эта информация появилась в то время, когда Сеул рассматривает возможность направления советников и тяжелого вооружения в Украину в ответ на развертывание Пхеньяном в России более 12 000 солдат, в том числе элитных подразделений специального назначения.

В Южной Корее растет беспокойство по поводу переброски северокорейских войск в Россию. После заседания, посвященного оценке ситуации, президентский Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что развертывание войск Пхеньяна представляет "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является "вопиющим нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с Северной Кореей.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что отправка войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины приведет к новой эскалации конфликта — война может перекинуться еще и на Азию.