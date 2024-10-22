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Буданов заявив, на якому напрямку завтра можуть з'явитися військові КНДР, — ЗМІ

22 жовтня 2024 22:45
Галина Шподарева - редактор
Буданов повідомив, де вже завтра очікується поява армії КНДР, — ЗМІ
Голова ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
Галина Шподарева - редактор

Очікується, що перші підрозділи армії Північної Кореї прибудуть до одного з напрямків фронту вже завтра. За попередньою інформацією, поява військових КНДР очікується в Курській області. 

Про це пише видання TWZ із посиланням на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова

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За словами очільника української розвідки, поява перших військових формувань КНДР очікується вже завтра на одному з найгарячіших напрямків фронту. 

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра на Курському напрямку. Наразі невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані. Побачимо через пару днів", — цитує TWZ слова Кирила Буданова.

Ця інформація з'явилася в той час, коли Сеул розглядає можливість направлення радників і важкого озброєння в Україну у відповідь на розгортання Пхеньяном в Росії понад 12 000 солдатів, в тому числі елітних підрозділів спеціального призначення.

У Південній Кореї зростає занепокоєння з приводу перекидання північнокорейських військ до Росії. Після засідання, присвяченого оцінці ситуації, президентська Рада національної безпеки Південної Кореї заявила, що розгортання військ Пхеньяна становить "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародного співтовариства і є "кричущим порушенням" резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправлення військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України

Раніше Новини.LIVE писали, що глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту — війна може перекинутися ще й на Азію.

розвідка Курська область Кирило Буданов війна в Україні КНДР ГУР

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