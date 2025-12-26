Россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию - Буданов

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Россия выполнила мобилизационный план на 2025 год досрочно — уже в начале декабря оккупанты набрали запланированные 403 тысячи человек. Так, в этом году Кремль перевыполнит показатели по набору людей в армию.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов сообщил в интервью Суспільному.

Реклама

Читайте также:

Мобилизационные планы РФ

Буданов пояснил, что главным источником пополнения российских войск остаются контрактники.

При этом он отметил, что на 2026 год мобилизационный план России предусматривает набор 409 тысяч человек.

"Периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", — заявил глава ГУР.

Напомним, что в Центре национального сопротивления заявили, что россияне заставляют мигрантов заключать контракты с ВС РФ и отправляют их на временно оккупированные территории юга Украины.

При этом, российские военные постоянно жалуются на обеспечение и командование РФ.