Україна
Головна Армія Буданов зробив прогноз щодо кількості мобілізованих у РФ в 2026

Буданов зробив прогноз щодо кількості мобілізованих у РФ в 2026

Дата публікації: 26 грудня 2025 20:08
Росіяни у 2025 році перевиконають план набору людей у військо - Буданов
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Росія виконала мобілізаційний план на 2025 рік достроково — вже на початку грудня окупанти набрали заплановані 403 тисячі осіб. Так, цього року Кремль перевиконає показники з набору людей до армії.

Про це голова ГУР Кирило Буданов повідомив в інтервʼю Суспільному.

Читайте також:

Мобілізаційні плани РФ

Буданов пояснив, що головним джерелом поповнення російських військ залишаються контрактники.

При цьому він зазначив, що на 2026 рік мобілізаційний план Росії передбачає набір 409 тисяч осіб.

"Періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська", — заявив голова ГУР.

Нагадаємо, що в Центрі національного спротиву заявили, що росіяни змушують мігрантів укладати контракти із ЗС РФ та відправляють їх на тимчасово окуповані території півдня України.

При цьому, російські військові постійно скаржаться на забезпечення та командування РФ.

мобилизація в рф Кирило Буданов окупація ГУР Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
