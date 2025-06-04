Обмен пленных "всех на всех" - Умеров и Буданов провели совещание

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

Председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов провел рабочее совещание Совета штаба по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. Речь идет об обмене пленными с РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины (МОУ) в среду, 4 июня.

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Совещание по пленным

В Минобороны отметили, что на совещании обсудили начало реализации формулы обмена "всех на всех" для определенных категорий военнослужащих. Определили конкретные шаги для возвращения тяжелобольных, тяжело раненых бойцов, а также молодых военных в возрасте до 25 лет, находящихся во вражеском плену.

"Особое внимание уделили вопросу репатриации тел павших воинов, находящихся на временно оккупированных территориях или в России. Мы обязаны вернуть каждого из них — с честью и благодарностью", — говорится в сообщении.

В МОУ подчеркнули, что все задействованные структуры получили четкие задачи. Налажена коммуникация с российской стороной относительно этапов реализации договоренностей. Их выполнение — ключевой тест на искренность намерений продолжать переговоры и приближать прекращение боевых действий.

"Работаем, чтобы каждый украинец, попавший в плен, вернулся домой. Это — вопрос государственной ответственности и национального достоинства", — подытожили в Минобороны.

Напомним, 2 июня в Стамбуле Украина и Россия договорились о новом обмене пленными. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил о готовности России провести обмен 7-9 июня в формате 1200 на 1200 человек.