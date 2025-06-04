Обмін полонених "всіх на всіх" — Умєров і Буданов провели нараду

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов провів робочу нараду Ради штабу щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі. Йдеться про обмін полоненими з РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ) в середу, 4 червня.

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Нарада щодо полонених

У Міноборони зазначили, що на нараді обговорили початок реалізації формули обміну "всіх на всіх" для визначених категорій військовослужбовців. Визначили конкретні кроки для повернення важкохворих, тяжко поранених бійців, а також молодих військових віком до 25 років, які перебувають у ворожому полоні.

"Окрему увагу приділили питанню репатріації тіл полеглих воїнів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в росії. Ми зобов’язані повернути кожного з них — з честю та вдячністю", — йдеться у повідомленні.

В МОУ підкреслили, що всі задіяні структури отримали чіткі завдання. Налагоджено комунікацію з російською стороною щодо етапів реалізації домовленостей. Їх виконання — ключовий тест на щирість намірів продовжувати перемовини й наближати припинення бойових дій.

"Працюємо, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся додому. Це — питання державної відповідальності та національної гідності", — підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, 2 червня у Стамбулі Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими. Голова російської переговорної групи Володимир Мединський заявив про готовність Росії провести обмін 7-9 червня у форматі 1200 на 1200 людей.