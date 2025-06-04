Новий обмін полоненими - що кажуть в Росії

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 червня, заявив, що на вихідних відбудеться новий обмін полоненими з Росією. Водночас такі плани підтвердив голова російської переговорної групи в Стамбулі Володимир Мединський.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, Мединський заявив про готовність Росії провести обмін 7-9 червня у форматі 1200 на 1200 людей.

За його словами, також російському диктатору Володимиру Путіну було передано й "взято в роботу" список з прізвищами 339 українських дітей — вони були викрадені російськими окупантами із захоплених територій України.

Раніше Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській стороні список викрадених дітей. Натомість представники РФ заявили, що "українцям слід припинити влаштовувати шоу з цими дітьми".

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

За словами Зеленського, після обміну розпочнеться підготовка повернення тіл 6000 загиблих воїнів в Україну. Наразі українська сторона має документи, що Росія ідентифікувала лише до 20% всіх тіл.