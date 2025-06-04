Новий обмін полоненими - що кажуть в Росії

У Росії підтвердили новий обмін полоненими
Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 червня, заявив, що на вихідних відбудеться новий обмін полоненими з Росією. Водночас такі плани підтвердив голова російської переговорної групи в Стамбулі Володимир Мединський.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Новий обмін полоненими
Так, Мединський заявив про готовність Росії провести обмін 7-9 червня у форматі 1200 на 1200 людей.
За його словами, також російському диктатору Володимиру Путіну було передано й "взято в роботу" список з прізвищами 339 українських дітей — вони були викрадені російськими окупантами із захоплених територій України.
Раніше Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація передала російській стороні список викрадених дітей. Натомість представники РФ заявили, що "українцям слід припинити влаштовувати шоу з цими дітьми".
Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.
За словами Зеленського, після обміну розпочнеться підготовка повернення тіл 6000 загиблих воїнів в Україну. Наразі українська сторона має документи, що Росія ідентифікувала лише до 20% всіх тіл.
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