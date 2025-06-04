Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 июня, заявил, что на выходных состоится новый обмен пленными с Россией. В то же время такие планы подтвердил глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, Мединский заявил о готовности России провести обмен 7-9 июня в формате 1200 на 1200 человек.

По его словам, также российскому диктатору Владимиру Путину был передан и "взят в работу" список с фамилиями 339 украинских детей — они были похищены российскими оккупантами с захваченных территорий Украины.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне список похищенных детей. В ответ представители РФ заявили, что "украинцам следует прекратить устраивать шоу с этими детьми".

Напомним, Украина и Россия договорились о новом обмене пленными во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

По словам Зеленского, после обмена начнется подготовка возвращения тел 6000 погибших воинов в Украину. Сейчас украинская сторона имеет документы, что Россия идентифицировала лишь до 20% всех тел.