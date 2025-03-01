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Буданов поблагодарил Подервянского за системную помощь ГУР

1 марта 2025 12:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Буданов наградил Подервянского за помощь ГУР за помощь ГУР
Кирилл Буданов и Лесь Подервянский. Фото: ГУР
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работу над программой морских дронов. Он поблагодарил украинского писателя Леся Подервянского за системную поддержку разведчиков.

Об этом Буданов написал в Telegram в субботу, 1 марта.

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Буданов отметил, что вклад гражданского общества и художников в поддержку Сил обороны действительно весомый.

"Имел честь поблагодарить нашего давнего друга Лесю Подервянского за системную поддержку разведчиков, в частности за участие в благотворительной инициативе "Магуры" для ГУР МО Украины", — отметил он.

Буданов подякував Подерв’янському за підтримку розвідників
Кирилл Буданов и Лесь Подервянский. Фото: ГУР
Буданов про підтримку Подерв’янського та нові можливості морських дронів
Кирилл Буданов вручил награду Лесю Подервянскому. Фото: ГУР

Глава ГУР отметил, что язык украинских ударных дронов, которые оснащены ракетным вооружением, "вполне убедителен" для россиян. Поэтому в память о встрече Буданов вручил Подервянскому наградной нож.

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Скриншот поста Буданова

Ранее Буданов предостерег, чтобы украинцы не допустили повторных ошибок в вопросах нацбезопасности, как это произошло в 1990-х годах.

Также на днях бойцы ГУР поразили передовой пункт управления оккупантов на Херсонщине с помощью дронов.

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