Буданов нагородив Подерв'янського за допомогу ГУР

Кирило Буданов та Лесь Подерв'янський. Фото: ГУР

Очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що Україна продовжує роботу над програмою морських дронів. Він подякував українському письменнику Лесю Подерв'янському за системну підтримку розвідників.

Про це Буданов написав у Telegram у суботу, 1 березня.

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Буданов зауважив, що внесок громадянського суспільства та митців у підтримку Сил оборони є справді вагомим.

"Мав за честь подякувати нашому давньому другу Лесю Подерв'янському за системну підтримку розвідників, зокрема за участь у благодійній ініціативі "Маґури" для ГУР МО України", — зазначив він.

Кирило Буданов та Лесь Подерв'янський. Фото: ГУР

Кирило Буданов вручив нагороду Лесю Подерв'янському. Фото: ГУР

Очільник ГУР наголосив на тому, що мова українських ударних дронів, які оснащені ракетним озброєнням, "цілком переконлива" для росіян. Тому на згадку про зустріч Буданов вручив Подерв’янському нагородний ніж.

Скриншот допису Буданова

Раніше Буданов застеріг, аби українці не допустили повторних помилок у питаннях нацбезпеки, як це сталося у 1990-х роках.

Також днями бійці ГУР уразили передовий пункт управління окупантів на Херсонщині за допомогою дронів.