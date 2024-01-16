Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Бронирование от мобилизации — в СМИ назвали недостатки процедуры arrow

Бронирование от мобилизации — в СМИ назвали недостатки процедуры

16 января 2024 05:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Бронирование от мобилизации – в СМИ назвали недостатки процедуры
Военный билет. Иллюстративное фото: Общественное Луцк
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В январе 2023 года Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации сотрудников важных предприятий и учреждений. Согласно ему, забронировать до 50% своих военнообязанных работников на срок до шести месяцев смогут предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики, либо обеспечивают потребности армии, либо выполняют мобилизационные задачи. Однако правительство до сих пор четко не определило, какие именно предприятия имеют право бронировать своих сотрудников.

Об этом пишет "Апостроф".

Читайте также:

Почему в бронировании от мобилизации есть недостатки

Отмечается, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

"Предприятия, выполняющие мобилизационные заказы, — это понятно... А аграрные предприятия, в которых всех трактористов мобилизовали?" — сказал адвокат, бывший работник Киевской городской прокуратуры Александр Поливач.

Юрист Александр Камша говорит, что право бронировать своих сотрудников имеет агрофирма, обрабатывающая угодья площадью не менее 500 гектаров.

Вместе с тем некоторые аграрии утверждают, что даже в случае наличия такого критерия получить бронь очень трудно.

Тем не менее возможность бронирования сотрудников получили 15 украинских системных банков.

"Для чего бронирование для сотрудников банков, где более 80% персонала — женщины, непонятно", —заявил бывший казначей банка "Надра" Андрей Кийко.

Напомним, в Раде появился новый законопроект о гражданском обращении оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положение. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Добавим, украинские СМИ распространили информацию о том, что сейчас обсуждается отмена брони от мобилизации для нардепов и других чиновников. В свою очередь, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на столь вероятные изменения.

ВСУ
военный призыв
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме