Бронирование от мобилизации — в СМИ назвали недостатки процедуры

Военный билет. Иллюстративное фото: Общественное Луцк

В январе 2023 года Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации сотрудников важных предприятий и учреждений. Согласно ему, забронировать до 50% своих военнообязанных работников на срок до шести месяцев смогут предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики, либо обеспечивают потребности армии, либо выполняют мобилизационные задачи. Однако правительство до сих пор четко не определило, какие именно предприятия имеют право бронировать своих сотрудников.

Об этом пишет "Апостроф".

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Почему в бронировании от мобилизации есть недостатки

Отмечается, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

"Предприятия, выполняющие мобилизационные заказы, — это понятно... А аграрные предприятия, в которых всех трактористов мобилизовали?" — сказал адвокат, бывший работник Киевской городской прокуратуры Александр Поливач.

Юрист Александр Камша говорит, что право бронировать своих сотрудников имеет агрофирма, обрабатывающая угодья площадью не менее 500 гектаров.

Вместе с тем некоторые аграрии утверждают, что даже в случае наличия такого критерия получить бронь очень трудно.

Тем не менее возможность бронирования сотрудников получили 15 украинских системных банков.

"Для чего бронирование для сотрудников банков, где более 80% персонала — женщины, непонятно", —заявил бывший казначей банка "Надра" Андрей Кийко.

Напомним, в Раде появился новый законопроект о гражданском обращении оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положение. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Добавим, украинские СМИ распространили информацию о том, что сейчас обсуждается отмена брони от мобилизации для нардепов и других чиновников. В свою очередь, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на столь вероятные изменения.