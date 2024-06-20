Виктор Ляшко прокомментировал бронирование медиков

Медики. Фото: pravdatutnews.com

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о процедуре бронирования медицинских работников во время военного положения. Он объяснил, кто принимает решение о том, какие медики могут быть забронированы, а какие нет, и как происходит этот процесс.

Об этом он рассказал в интервью BBC в четверг, 20 июня.

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По словам министра, когда речь идет о учреждениях регионального уровня, которые подчиняются областному совету или органам местного самоуправления, именно руководитель учреждения подает списки нуждающихся в бронировании медиков в военную администрацию. Далее военная администрация передает эти списки на бронирование в Министерство обороны Украины.

Однако Виктор Ляшко отметил, что даже забронированные медики могут быть разбронированы в случае необходимости для Вооруженных Сил Украины.

"Это бронь, которая показывает, что вот эти люди нам нужны для критического обеспечения оказания медицинской помощи в этом конкретном заведении. Но если нам Силы безопасности и обороны скажут, что нужно такое количество медицинских работников, мы будем перестраивать оказание медицинской помощи, чтобы военный сектор не страдал", — сказал чиновник.

Напомним, варианты экономического бронирования пока безнравственны, потому что выглядят как откуп от службы в армии. Так считает народный депутат Сергей Демченко.

Ранее народный депутат Артем Дмитрук заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронирование от мобилизации. Он добавил, что медики не менее важны, чем военные.

Также 6 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Документ предлагает расширить бронь для спасателей.