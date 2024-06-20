Віктор Ляшко прокоментував бронювання медиків

Медики. Фото: pravdatutnews.com

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про процедуру бронювання медичних працівників під час воєнного стану. Він пояснив, хто ухвалює рішення про те, які медики можуть бути заброньовані, а які — ні, та як відбувається цей процес.

Про це він розповів у інтерв'ю ВВС у четвер, 20 червня.

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За словами міністра, коли йдеться про заклади регіонального рівня, які підпорядковуються обласній раді або органам місцевого самоврядування, саме керівник закладу подає списки медиків, які потребують бронювання, до військової адміністрації. Далі військова адміністрація передає ці списки на бронювання до Міністерства оборони України.

Однак, Віктор Ляшко зазначив, що навіть заброньовані медики можуть бути розброньовані у разі необхідності для Збройних Сил України.

"Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав", — сказав урядовець.

Нагадаємо, варіанти економічного бронювання поки аморальні, бо виглядають як відкуп від служби в армії. Так вважає народний депутат Сергій Демченко.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук заявив, що медикам необхідно першочергово надати бронювання від мобілізації. Він додав, що медики не менш важливі, ніж військові.

Також 6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ пропонує розширити бронь для рятувальників.