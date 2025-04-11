Британия рассматривает отправку военных в Украине на пять лет

Британские военные. Иллюстративное фото: PA

Великобритания рассматривает возможность размещения войск в Украине сроком на пять лет. Речь идет о военном контингенте в рамках планов, которые обсуждают союзники.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Что известно

Военные руководители хотят, чтобы данная операция помогла обучить и восстановить украинскую армию, чтобы не допустить нового вторжения российского диктатора Владимира Путина.

В ходе обсуждений, которые вели Британия и Франция по поводу "коалиции желающих", для соблюдения любого мирного соглашения после конфликта, была выдвинута идея поэтапного вывода войск.

Согласно плану, который является одним из нескольких рассматриваемых вариантов, в Украине будут направлены силы под руководством Европы, чтобы на начальном этапе удержать Россию от нарушения любого соглашения, а также предоставить Киеву "столь необходимую передышку".

Французские военные стратеги считают маловероятным, что Путин одобрит еще одну атаку при наличии западных сил внутри Украины, поскольку его войска способны захватить лишь небольшие территории.

Также согласно плану, возглавляемые Францией и Британией "силы обеспечения безопасности" предложат помощь в защите украинского неба и морских границ.

Но главная цель плана — немедленно начать помощь в подготовке и восстановлении ВСУ для сдерживания еще одного российского нападения. Затем силы Запада будут постепенно выведены, и последние войска покинут страну примерно через 5 лет.

Это в свою очередь, заставило бы Британию, Францию и их западных союзников вступить в гонку за восстановление и укрепление ВСУ до того, как Москва снова будет готова вести полномасштабную войну. Руководители разведок Великобритании, Дании и Германии полагают, что Путин может быть к этому готов всего за пять лет.

Напомним, вчера глава британского Минобороны Джон Гили заявил, что "Коалиция решительных" имеет четыре основных цели по обеспечению безопасности Украины. Он отметил, что среди них должна быть сильная украинская армия.

Также мы писали, что по данным РБК-Украина, отправку военного контингента рассматривают 5-6 стран, среди которых Британия и Франция.