Британія розглядає відправлення військових в Україну на п'ять років

Британські військові. Ілюстративне фото: PA

Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні терміном на п'ять років. Мова йде про військовий контингент у рамках планів, які обговорюють союзники.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Що відомо

Військові керівники хочуть, щоб ця операція допомогла навчити і відновити українську армію, щоб не допустити нового вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.

Під час обговорень, які вели Британія і Франція з приводу "коаліції охочих", для дотримання будь-якої мирної угоди після конфлікту, була висунута ідея поетапного виведення військ.

Згідно з планом, який є одним із кількох розглянутих варіантів, в Україну будуть направлені сили під керівництвом Європи, щоб на початковому етапі утримати Росію від порушення будь-якої угоди, а також надати Києву "такий необхідний перепочинок".

Французькі військові стратеги вважають малоймовірним, що Путін схвалить ще одну атаку за наявності західних сил всередині України, оскільки його війська здатні захопити лише невеликі території.

Також згідно з планом, очолювані Францією і Британією "сили забезпечення безпеки" запропонують допомогу в захисті українського неба і морських кордонів.

Але головна мета плану — негайно розпочати допомогу в підготовці та відновленні ЗСУ для стримування ще одного російського нападу. Потім сили Заходу будуть поступово виведені, і останні війська покинуть країну приблизно через 5 років.

Це, своєю чергою, змусило б Британію, Францію та їхніх західних союзників вступити в перегони за відновлення і зміцнення ЗСУ до того, як Москва знову буде готова вести повномасштабну війну. Керівники розвідок Великої Британії, Данії та Німеччини вважають, що Путін може бути до цього готовий лише за п'ять років.

Нагадаємо, вчора глава британського Міноборони Джон Гілі заявив, що "Коаліція рішучих" має чотири основні цілі щодо забезпечення безпеки України. Він зазначив, що серед них має бути сильна українська армія.

Також ми писали, що за даними РБК-Україна, відправку військового контингенту розглядають 5-6 країн, серед яких Британія і Франція.