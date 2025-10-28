Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бои за Мирноград — военный рассказал о ситуации в городе

Бои за Мирноград — военный рассказал о ситуации в городе

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 23:01
обновлено: 23:01
Бои за Мирноград - что известно о ситуации в городе
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска проникли на окраины Мирнограда в Покровском районе Донецкой области. В городе сейчас происходят ожесточенные уличные бои.

Об этом сказал спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире "Мы — Украина".

Реклама
Читайте также:

Бои за Мирноград

Украинские защитники удерживают позиции и одновременно строят новые фортификационные сооружения.

"Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонительные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые бои", — сообщил Шаповал.

Он отметил, что оккупанты активно задействуют артиллерию, БПЛА, бронетехнику и пехоту.

"В таких условиях использование отдельных видов вооружения ограничено", — добавил спикер.

Напомним, что российские войска провели одну из самых масштабных механизированных атак последних месяцев на направлении Очеретино. Их цель заключалась в прорыве оборонительных позиций украинских сил в районе Доброполья и захвате населенных пунктов Шахово и Владимировка.

А до этого руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, что в Покровске уже идут боевые столкновения в городской застройке.

Донецкая область военные война в Украине фронт армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации