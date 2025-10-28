Бои за Мирноград - что известно о ситуации в городе

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска проникли на окраины Мирнограда в Покровском районе Донецкой области. В городе сейчас происходят ожесточенные уличные бои.

Об этом сказал спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире "Мы — Украина".

Бои за Мирноград

Украинские защитники удерживают позиции и одновременно строят новые фортификационные сооружения.

"Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонительные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые бои", — сообщил Шаповал.

Он отметил, что оккупанты активно задействуют артиллерию, БПЛА, бронетехнику и пехоту.

"В таких условиях использование отдельных видов вооружения ограничено", — добавил спикер.

Напомним, что российские войска провели одну из самых масштабных механизированных атак последних месяцев на направлении Очеретино. Их цель заключалась в прорыве оборонительных позиций украинских сил в районе Доброполья и захвате населенных пунктов Шахово и Владимировка.

А до этого руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал, что в Покровске уже идут боевые столкновения в городской застройке.