Україна
Бої за Мирноград — військовий розповів про ситуацію у місті

Бої за Мирноград — військовий розповів про ситуацію у місті

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:01
Оновлено: 23:01
Бої за Мирноград - що відомо про ситуацію у місті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська проникли на околиці Мирнограда в Покровському районі Донеччини. У місті зараз відбуваються запеклі вуличні бої.

Про це сказав речник угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі "Ми — Україна".

Читайте також:

Бої за Мирноград

Українські захисники утримують позиції та одночасно будують нові фортифікаційні споруди.

"Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої", — повідомив Шаповал.

Він зазначив, що окупанти активно задіюють артилерію, БПЛА, бронетехніку та піхоту.

"У таких умовах використання окремих видів озброєння обмежене", — додав речник.

Нагадаємо, що російські війська провели одну з найбільш масштабних механізованих атак останніх місяців на напрямку Очеретиного. Їхня мета полягала у прориві оборонних позицій українських сил у районі Добропілля та захопленні населених пунктів Шахове й Володимирівка.

А до цього керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, що в Покровську вже тривають бойові зіткнення в міській забудові.

Донецька область військові війна в Україні фронт армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
