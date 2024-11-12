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Боррель призвал ЕС увеличить помощь Украине

12 ноября 2024 14:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Страны ЕС должны увеличить количество помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Евросовет
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во вторник, 12 ноября, встретился в Варшаве с высоким представителем ЕС Жозепом Борреллем. Перед этим Боррель побывал в Украине и успел провести утро в укрытии из-за российской атаки.

Об этом пишет PAP во вторник, 12 ноября.

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Боррель отметил, что Польша всегда была лидером по обеспечению Украины необходимым для защиты в войне против России и подчеркнул, что страна "нуждается в этой поддержке в этот критический момент".

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться министрами ЕС на очередном заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября.

"Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами брать на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны адекватные ресурсы и решительность. Для этого нужна политическая воля и прежде всего, финансовые ресурсы", — сказал Боррель.

По его мнению, очень важно увеличить количество финансовой помощи Украины.

Сикорский добавил, что война не закончится, если Украина перестанет защищаться. Она закончится, когда Россия перестанет нападать.

Ранее Боррель заявил, что отправка войск КНДР в Россию повлияет на решение ЕС отправить инструкторов в Украину.

Также мы писали, что в ЕС раскрыли подробности военных учений украинских защитников в Германии. В частности, для воспроизводства реальных боевых действий используются советские танки из музеев.

война в Украине Польша Жозеп Боррель Радослав Сикорский Европейский союз финансовая помощь

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