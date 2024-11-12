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Боррель закликав ЄС збільшити допомогу Україні

12 листопада 2024 14:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Країни ЄС мають збільшити кількість допомоги Україні
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Єврорада
Євгенія Брюховецька - редактор

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у вівторок, 12 листопада, зустрівся у Варшаві з високим представником ЄС Жозепом Борреллем. Напередодні Боррель побував в Україні та встиг провести ранок в укритті через російську атаку.

Про це пише PAP у вівторок, 12 листопада.

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Боррель зазначив, що Польща завжди була лідером щодо забезпечення України необхідним для захисту у війні проти Росії та наголосив, що країна "потребує цієї підтримки у цей критичний момент".

За його словами, це питання серед інших буде обговорюватися міністрами ЄС на черговому засіданні Ради міністрів закордонних справ 18 листопада.

"Не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі брати на себе відповідальність. Ми повинні запевнити Україну, що наша підтримка триватиме, але для цього потрібні адекватні ресурси і рішучість. Для цього потрібна політична воля і, перш за все, фінансові ресурси", — сказав Боррель.

На його думку, вкрай важливо збільшити кількість фінансової допомоги України.

Натомість Сікорський додав, що війна не закінчиться, якщо Україна припинить захищатися. Вона закінчиться, коли Росія припинить нападати.

Раніше Боррель заявив, що відправка військ КНДР до Росії вплине на рішення ЄС відправити інструкторів до України.

Також ми писали, що  в ЄС розкрили подробиці військових навчань українських захисників у Німеччині. Зокрема, для відтворення реальних бойових дій використовують радянські танки з музеїв.

війна в Україні Польща Жозеп Боррель Радослав Сікорський Європейський союз фінансова допомога

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