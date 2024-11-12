ЄС використовує музейні танки для навчань ЗСУ

Радянський танк. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У Німеччині пройшли навчання близько 18 тисяч українських військових. Для тренувань були використані, зокрема, старі радянські танки.

Про це пише Reuters.

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Інструктори з 17 країн навчили близько 18 тисяч українських військовослужбовців у Німеччині керувати сучасними танками і високоточними системами ППО, а також передали навички снайперам, інженерам та парамедикам.

Україна прагнула проводити навчання в умовах, більш наближених до реальних бойових дій, а також на застарілому обладнанні, зокрема, радянських танках. Тому німецькі військові запозичили танки з музеїв, аби посилити практичний досвід.

За словами голови Командування спеціальної підготовки ЄС Андреаса Марлоу, такі системи використовуються російською стороною та іноді вони встановлюють міни-пастки в покинутій техніці. Тому військових ЗСУ навчали, як не спровокувати вибух, якщо вони знайдуть такі засоби на полі бою й відкриють двері.

Нагадаємо, у жовтні НАТО провело масштабні військові навчання. Для них залучали понад 60 літаків із 13 країн Альянсу.

Також ми писали, що у мережі з’явилось супутникове зображення спорядження російської ядерної ракети Р-30 "Булава".