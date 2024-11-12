ЄС використовує музейні танки для навчань ЗСУ

Музейні танки і не тільки — в ЄС розкрили деталі навчань ЗСУ
У Німеччині пройшли навчання близько 18 тисяч українських військових. Для тренувань були використані, зокрема, старі радянські танки.
Про це пише Reuters.
Тренування ЗСУ в Німеччині
Інструктори з 17 країн навчили близько 18 тисяч українських військовослужбовців у Німеччині керувати сучасними танками і високоточними системами ППО, а також передали навички снайперам, інженерам та парамедикам.
Україна прагнула проводити навчання в умовах, більш наближених до реальних бойових дій, а також на застарілому обладнанні, зокрема, радянських танках. Тому німецькі військові запозичили танки з музеїв, аби посилити практичний досвід.
За словами голови Командування спеціальної підготовки ЄС Андреаса Марлоу, такі системи використовуються російською стороною та іноді вони встановлюють міни-пастки в покинутій техніці. Тому військових ЗСУ навчали, як не спровокувати вибух, якщо вони знайдуть такі засоби на полі бою й відкриють двері.
Нагадаємо, у жовтні НАТО провело масштабні військові навчання. Для них залучали понад 60 літаків із 13 країн Альянсу.
Також ми писали, що у мережі з’явилось супутникове зображення спорядження російської ядерної ракети Р-30 "Булава".
Читайте Новини.LIVE!