ЕС использует музейные танки для учений ВСУ

Музейные танки и не только — в ЕС раскрыли детали учений ВСУ
В Германии прошли обучение около 18 тысяч украинских военных. Для учений были использованы, в частности, старые советские танки.
Об этом пишет Reuters.
Тренировки ВСУ в Германии
Инструкторы из 17 стран обучили около 18 тысяч украинских военнослужащих в Германии управлять современными танками и высокоточными системами ПВО, а также передали навыки снайперам, инженерам и парамедикам.
Украина стремилась проводить обучение в условиях более приближенных к реальным боевым действиям, а также на устаревшем оборудовании, в частности, советских танках. Поэтому немецкие военные заимствовали танки из музеев, чтобы усилить практический опыт.
По словам главы Командования специальной подготовки ЕС Андреаса Марлоу, такие системы используются российской стороной и иногда они устанавливают мины-ловушки в заброшенной технике. Поэтому военных ВСУ учили, как не спровоцировать взрыв, если они найдут такие средства на поле боя и откроют двери.
Напомним, в октябре НАТО провел масштабные военные учения. Для них привлекали более 60 самолетов из 13 стран Североатлантического союза.
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