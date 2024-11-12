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Музейные танки и не только — в ЕС раскрыли детали учений ВСУ

12 ноября 2024 10:36
Евгения Брюховецкая - редактор
ЕС использует музейные танки для учений ВСУ
Советский танк. Иллюстративное фото: Википедия
Евгения Брюховецкая - редактор

В Германии прошли обучение около 18 тысяч украинских военных. Для учений были использованы, в частности, старые советские танки.

Об этом пишет Reuters.

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Инструкторы из 17 стран обучили около 18 тысяч украинских военнослужащих в Германии управлять современными танками и высокоточными системами ПВО, а также передали навыки снайперам, инженерам и парамедикам.

Украина стремилась проводить обучение в условиях более приближенных к реальным боевым действиям, а также на устаревшем оборудовании, в частности, советских танках. Поэтому немецкие военные заимствовали танки из музеев, чтобы усилить практический опыт.

По словам главы Командования специальной подготовки ЕС Андреаса Марлоу, такие системы используются российской стороной и иногда они устанавливают мины-ловушки в заброшенной технике. Поэтому военных ВСУ учили, как не спровоцировать взрыв, если они найдут такие средства на поле боя и откроют двери.

Напомним, в октябре НАТО провел масштабные военные учения. Для них привлекали более 60 самолетов из 13 стран Североатлантического союза.

Также мы писали, что в сети появилось спутниковое изображение снаряжения российской ядерной ракеты Р-30 Булава.

танки Советский Союз война в Украине военные учения Германия ВСУ

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