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Борец с уклонистами Михаил Жернаков рассказал, почему не может идти на войну

19 января 2024 17:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Борец с уклонистами Михаил Жернаков рассказал, почему не может идти на войну
Активист Михаил Жернаков. Фото: sud.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Активист и известный борец с уклонистами Михаил Жернаков заявил, что медицинская комиссия вооруженных сил признала его "частично пригодным к военной службе" из-за заболевания. При этом, он не озвучил, каким именно заболеванием страдает.

Эту информацию Жернаков предоставил в интервью для ZN.UA.

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Жернаков рассказал, что на него оказывали давление, распространяя в телеграмм-каналах утверждения о том, что он якобы избегает службы в армии. 

Он отметил, что его медицинские документы и справки из больницы, которые делают его непригодным для отправки на фронт, были названы "поддельными".

"У меня есть несколько справок и заключения от медицинской комиссии, подтверждающие, что я имею ограничения для военной службы, и это связано с болезнью, которая у меня с детства", — уточнил Жернаков.

Тем не менее активист получил должность эксперта в "Офисе перемен" Министерства обороны, что не является военной службой, подчеркнул Жернаков.

Кроме того, Жернаков был оштрафован на 5300 гривен за уклонение от явки в территориальный центр комплектации в особый период.

Напомним, что возле украинско-венгерской границы сотрудниками пограничного отдела "Вилок" Мукачевского подразделения были задержаны четверо мужчин с надувной лодкой. Пограничники обнаружили их около 03:00, когда они двигались в направлении границы. 

Кроме того, на Закарпатье пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы несколькими группами уклонистов. Пройти мимо пограничных отрядов пытались жители нескольких областей Украины.

мобилизация
повестки
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
уклонисты

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