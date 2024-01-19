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Борець з ухилянтами Михайло Жернаков розповів, чому не може йти на війну

19 січня 2024 17:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Борець з ухилянтами Михайло Жернаков розповів, чому не може йти на війну
Активіст Михайло Жернаков. Фото: sud.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Активіст і відомий борець з ухилянтами Михайло Жернаков заявив, що медична комісія збройних сил визнала його "частково придатним до військової служби" через захворювання. При цьому він не озвучив, на яке саме захворювання страждає.

Цю інформацію Жернаков надав в інтерв'ю для ZN.UA.

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Жернаков розповів, що на нього тиснули, поширюючи у телеграм-каналах твердження про те, що він нібито уникає служби в армії.

Він зазначив, що його медичні документи та довідки з лікарні, які роблять його непридатним для відправлення на фронт, було названо "підробленими".

"У мене є кілька довідок та висновків від медичної комісії, які підтверджують, що я маю обмеження для військової служби, і це пов'язано із хворобою, яка у мене з дитинства", — уточнив Жернаков.

Проте активіст отримав посаду експерта в "Офісі змін" Міністерства оборони, що не є військовою службою, наголосив Жернаков.

Крім того, Жернакова було оштрафовано на 5300 гривень за ухилення від явки до територіального центру комплектації в особливий період.

Нагадаємо, що біля українсько-угорського кордону співробітниками прикордонного відділу "Вилок" Мукачівського підрозділу було затримано чотирьох чоловіків із надувним човном. Прикордонники виявили їх близько 3:00, коли ті рухалися у напрямку кордону.

Крім того, на Закарпатті прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону кількома групами ухилянтів. Пройти повз прикордонні загони намагалися мешканці кількох областей України.

мобілізація
повістки
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
ухилянти

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