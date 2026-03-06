Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Больше 140 российских дронов атаковали Украину ночью

Больше 140 российских дронов атаковали Украину ночью

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 09:30
Обстрел Украины 6 марта - каковы последствия атаки
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ по Украине

С 18:00 5 марта российские войска выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов, в том числе около сотни дронов типа Shahed. Также оккупанты применили беспилотники типа "Гербера", "Италмас" и другие БпЛА.

Запуски осуществлялись с территории России — с направлений Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий — районов Гвардейского и Чауды в Крыму.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 08:30 украинские силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 16 различных локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще на одной локации.

Російська армія атакувала Україну 6 березня
Сообщение ПС ВСУ. Фото: ВС ВСУ

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины еще остаются вражеские БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Удары РФ по Украине

В ночь на пятницу, 6 марта, российские войска совершили атаку дронами по Кривому Рогу. В разных районах города беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.

Всего в Днепропетровской области в результате обстрелов пострадали три человека, среди них — 15-летняя девушка. Под огнем оказались Никопольский район, Криворожский район и Синельниковский район. Российские войска применили реактивные системы залпового огня "Ураган", ударные беспилотники и артиллерию.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации