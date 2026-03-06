Обстрел Украины 6 марта - каковы последствия атаки

Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и попадания.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ по Украине

С 18:00 5 марта российские войска выпустили по Украине 141 ударный беспилотник различных типов, в том числе около сотни дронов типа Shahed. Также оккупанты применили беспилотники типа "Гербера", "Италмас" и другие БпЛА.

Запуски осуществлялись с территории России — с направлений Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий — районов Гвардейского и Чауды в Крыму.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 08:30 украинские силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 16 различных локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще на одной локации.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: ВС ВСУ

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины еще остаются вражеские БпЛА. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Удары РФ по Украине

В ночь на пятницу, 6 марта, российские войска совершили атаку дронами по Кривому Рогу. В разных районах города беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.

Всего в Днепропетровской области в результате обстрелов пострадали три человека, среди них — 15-летняя девушка. Под огнем оказались Никопольский район, Криворожский район и Синельниковский район. Российские войска применили реактивные системы залпового огня "Ураган", ударные беспилотники и артиллерию.