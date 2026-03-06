Обстріл України 6 березня — які наслідки атаки

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 6 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість ворожих дронів, однак зафіксовано і влучання.

Про це інформує Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ по Україні

З 18:00 5 березня російські війська випустили по Україні 141 ударний безпілотник різних типів, зокрема близько сотні дронів типу Shahed. Також окупанти застосували безпілотники типу "Гербера", "Італмас" та інші БпЛА.

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій — районів Гвардійського та Чауди в Криму.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 08:30 українські сили ППО збили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 16 різних локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників впали ще на одній локації.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі України ще залишаються ворожі БпЛА. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Удари РФ по Україні

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, російські війська здійснили атаку дронами по Кривому Рогу. У різних районах міста безпілотники влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Загалом у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед них — 15-річна дівчина. Під вогнем опинилися Нікопольський район, Криворізький район та Синельниківський район. Російські війська застосували реактивні системи залпового вогню "Ураган", ударні безпілотники та артилерію.