Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Повітряні сили розкрили наслідки атаки РФ з восьми напрямків

Повітряні сили розкрили наслідки атаки РФ з восьми напрямків

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 09:30
Обстріл України 6 березня — які наслідки атаки
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 6 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість ворожих дронів, однак зафіксовано і влучання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ по Україні

З 18:00 5 березня російські війська випустили по Україні 141 ударний безпілотник різних типів, зокрема близько сотні дронів типу Shahed. Також окупанти застосували безпілотники типу "Гербера", "Італмас" та інші БпЛА.

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій — районів Гвардійського та Чауди в Криму.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 08:30 українські сили ППО збили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 16 різних локаціях. Крім того, уламки збитих безпілотників впали ще на одній локації.

Російська армія атакувала Україну 6 березня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі України ще залишаються ворожі БпЛА. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Удари РФ по Україні

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, російські війська здійснили атаку дронами по Кривому Рогу. У різних районах міста безпілотники влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Загалом у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед них — 15-річна дівчина. Під вогнем опинилися Нікопольський район, Криворізький район та Синельниківський район. Російські війська застосували реактивні системи залпового вогню "Ураган", ударні безпілотники та артилерію.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації