Бойцы "Kraken" уничтожают позиции россиян возле Запорожья — видео

Дата публикации 24 ноября 2025 22:36
обновлено: 22:36
Операция "Kraken" на Запорожском направлении - видео
Украинские защитники наносят удары по оккупантам. Иллюстративное фото: Центр оборонных стратегий

В течение октября бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" провели ряд успешных операций. В ходе них были уничтожены многочисленные укрытия противника, ликвидировано значительное количество пехоты, сбиты вражеские разведывательные и ударные беспилотники, а также сожжена российская бронетехника.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

Читайте также:

Операция "Kraken" на Запорожском направлении

В ГУР обнародовали эксклюзивные кадры демонстрирующие точность и эффективность работы спецназовцев, которые методично выбивают российские силы со своих позиций.

Боевая работа продолжается, а украинские подразделения продолжают удерживать инициативу на фронте.

"Вооруженная борьба продолжается!" — говорится в сообщении.

Напомним, военные уничтожили С-400 и склад россиян в Крыму. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года.

Также мы сообщали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России — его работа была остановлена.

война ВСУ война в Украине потери оккупантов ГУР МО України
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
