Операция "Kraken" на Запорожском направлении - видео

Бойцы "Kraken" уничтожают позиции россиян возле Запорожья — видео
В течение октября бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" провели ряд успешных операций. В ходе них были уничтожены многочисленные укрытия противника, ликвидировано значительное количество пехоты, сбиты вражеские разведывательные и ударные беспилотники, а также сожжена российская бронетехника.
Об этом сообщает ГУР в Telegram.
Операция "Kraken" на Запорожском направлении
В ГУР обнародовали эксклюзивные кадры демонстрирующие точность и эффективность работы спецназовцев, которые методично выбивают российские силы со своих позиций.
Боевая работа продолжается, а украинские подразделения продолжают удерживать инициативу на фронте.
"Вооруженная борьба продолжается!" — говорится в сообщении.
Напомним, военные уничтожили С-400 и склад россиян в Крыму. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года.
Также мы сообщали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России — его работа была остановлена.
