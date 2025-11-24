Відео
Україна
Бійці "Kraken" нищать позиції окупантів біля Запоріжжя — відео

Бійці "Kraken" нищать позиції окупантів біля Запоріжжя — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 22:36
Оновлено: 22:36
Операція "Kraken" на Запорізькому напрямку - відео
Українські захисники завдають ударів по окупантах. Ілюстративне фото: Центр оборонних стратегій

Протягом жовтня бійці підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" провели низку успішних операцій. У ході них було знищено численні укриття противника, ліквідовано значну кількість піхоти, збито ворожі розвідувальні та ударні безпілотники, а також спалено російську бронетехніку.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

Читайте також:

Операція "Kraken" на Запорізькому напрямку

У ГУР оприлюдили ексклюзивні кадри демонструють точність та ефективність роботи спецпризначенців, які методично вибивають російські сили зі своїх позицій.

Бойова робота триває, а українські підрозділи продовжують утримувати ініціативу на фронті.

"Збройна боротьба триває!" — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, військові знищили С-400 та склад росіян у Криму. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року.

Також ми повідомляли, що воїни ЗСУ завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії — його роботу було зупинено.

війна ЗСУ війна в Україні втрати окупантів ГУР МО Украины
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
