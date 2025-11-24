Операція "Kraken" на Запорізькому напрямку - відео

Українські захисники завдають ударів по окупантах. Ілюстративне фото: Центр оборонних стратегій

Протягом жовтня бійці підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" провели низку успішних операцій. У ході них було знищено численні укриття противника, ліквідовано значну кількість піхоти, збито ворожі розвідувальні та ударні безпілотники, а також спалено російську бронетехніку.

Про це повідомляє ГУР у Telegram.

Операція "Kraken" на Запорізькому напрямку

У ГУР оприлюдили ексклюзивні кадри демонструють точність та ефективність роботи спецпризначенців, які методично вибивають російські сили зі своїх позицій.

Бойова робота триває, а українські підрозділи продовжують утримувати ініціативу на фронті.

"Збройна боротьба триває!" — говориться у повідомленні.

