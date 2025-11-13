Видео
Україна
Не долетели — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за октябрь

Не долетели — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за октябрь

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 16:27
обновлено: 17:11
Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожили за октябрь
Уничтожение российского дрона. Фото: кадр из видео

Противовоздушная оборона Третьего армейского корпуса за октябрь 2025 года уничтожила несколько сотен российских дронов различных типов. Для этого бойцы использовали различное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса 13 ноября.

Сколько дронов потеряла РФ за октябрь

Военные рассказали, что за октябрь они уничтожили 586 российских беспилотников в небе на Харьковщине. Среди них:

  • 26 Shahed,
  • 13 "Гербера",
  • 8 Lancet,
  • 6 ZALA,
  • 2 Supercam,
  • 1 "СКАТ",
  • еще 407 малогабаритных дронов.

"Отработано перехватчиками, стрелковым оружием и ЗУшками бойцов Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и взводов ЗРВ батальонов бригады. Защита неба — защита своих. Прикрываем дальше!" — отметили в бригаде.

Напомним, военные уничтожили С-400 и склад россиян в Крыму. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года.

А 7 ноября спецназовцы уничтожили вражеские нефтебазы на полуострове. В результате ударов вспыхнули крупные пожары, уничтожены резервуары с нефтепродуктами и поезда с горючим.

дроны война в Украине Россия потери оккупантов Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
