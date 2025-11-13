Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожили за октябрь

Не долетели — сколько дронов РФ уничтожила 3 ОШБр за октябрь
Противовоздушная оборона Третьего армейского корпуса за октябрь 2025 года уничтожила несколько сотен российских дронов различных типов. Для этого бойцы использовали различное оружие.
Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса 13 ноября.
Сколько дронов потеряла РФ за октябрь
Военные рассказали, что за октябрь они уничтожили 586 российских беспилотников в небе на Харьковщине. Среди них:
- 26 Shahed,
- 13 "Гербера",
- 8 Lancet,
- 6 ZALA,
- 2 Supercam,
- 1 "СКАТ",
- еще 407 малогабаритных дронов.
"Отработано перехватчиками, стрелковым оружием и ЗУшками бойцов Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и взводов ЗРВ батальонов бригады. Защита неба — защита своих. Прикрываем дальше!" — отметили в бригаде.
Напомним, военные уничтожили С-400 и склад россиян в Крыму. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года.
А 7 ноября спецназовцы уничтожили вражеские нефтебазы на полуострове. В результате ударов вспыхнули крупные пожары, уничтожены резервуары с нефтепродуктами и поезда с горючим.
