Потери оккупантов — сколько дронов РФ уничтожили за октябрь

Уничтожение российского дрона. Фото: кадр из видео

Противовоздушная оборона Третьего армейского корпуса за октябрь 2025 года уничтожила несколько сотен российских дронов различных типов. Для этого бойцы использовали различное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса 13 ноября.

Реклама

Читайте также:

Сколько дронов потеряла РФ за октябрь

Военные рассказали, что за октябрь они уничтожили 586 российских беспилотников в небе на Харьковщине. Среди них:

26 Shahed,

13 "Гербера",

8 Lancet,

6 ZALA,

2 Supercam,

1 "СКАТ",

еще 407 малогабаритных дронов.

"Отработано перехватчиками, стрелковым оружием и ЗУшками бойцов Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и взводов ЗРВ батальонов бригады. Защита неба — защита своих. Прикрываем дальше!" — отметили в бригаде.

Напомним, военные уничтожили С-400 и склад россиян в Крыму. Финальная фаза специальных действий состоялась еще 6 октября 2025 года.

А 7 ноября спецназовцы уничтожили вражеские нефтебазы на полуострове. В результате ударов вспыхнули крупные пожары, уничтожены резервуары с нефтепродуктами и поезда с горючим.