Головна Армія Не долетіли — скільки дронів РФ знищила 3 ОШБр за жовтень

Не долетіли — скільки дронів РФ знищила 3 ОШБр за жовтень

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 16:27
Оновлено: 17:11
Втрати окупантів — скільки дронів РФ знищили за жовтень
Знищення російського дрона. Фото: кадр з відео

Протиповітряна оборона Третього армійського корпусу за жовтень 2025 року знищила кілька сотень російських дронів різних типів. Для цього бійці використали різну зброю.

Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу 13 листопада. 

Читайте також:

Скільки дронів втратила РФ за жовтень

Військові розповіли, що за жовтень вони знищили 586 російських безпілотників у небі на Харківщині. Серед них:

  • 26 Shahed,
  • 13 "Гербера",
  • 8 Lancet,
  • 6 ZALA,
  • 2 Supercam,
  • 1 "СКАТ",
  • ще 407 малогабаритних дронів.

"Відпрацьовано перехоплювачами, стрілецькою зброєю та ЗУшками бійців Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів ЗРВ батальйонів бригади. Захист неба — захист своїх. Прикриваємо далі!" — наголосили в бригаді. 

Нагадаємо, військові знищили С-400 та склад росіян у Криму. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року.

А 7 листопада спецпризначенці знищили ворожі нафтобази на півострові. Внаслідок ударів спалахнули великі пожежі, знищено резервуари з нафтопродуктами та потяги з пальним.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
