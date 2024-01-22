Почему мобилизация необходима — сержант ВСУ назвал три веские причины

Украинский военный на фронте. Фото: Reuters

Полномасштабная война в Украине длится около двух лет. В начале российского вторжения немало добровольцев присоединилось к рядам ВСУ, чтобы защищать свою страну от оккупантов. Тем не менее сейчас есть определенные проблемы с количеством желающих служить в армии.

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук в разговоре с "Телеграфом" рассказал, почему Украина не сможет обойтись без мобилизации и какие ужасные сценарии ждут украинцев в случае массового отказа от призыва на военную службу.

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Сержант ВСУ Михаил Макарук. Скриншот из Youtube

Так, украинский боец отметил, что россия начала свое вторжение с 200 тысячами оккупантов. Но уже сейчас, по данным украинской разведки, количество составляет 450-470 тысяч. В самой рф называют еще большее — 617 тысяч.

Конечно, при таком количестве русских солдат наша страна не может остановить мобилизацию. Сам Макарук считает, что без призыва украинцев ждут не очень радостные перспективы.

Защитник уверен, если военнообязанные украинцы не присоединятся к рядам ВСУ сейчас, то в скором будущем их заставят "присоединиться" к войскам россии или просто отправят в фильтрационные лагеря.

"Есть те, кто у нас до сих пор говорит что-то вроде "я не создан для войны". Отвечу так — либо вы будете защищать свою страну, либо пойдете воевать против нее, когда окажетесь в оккупации. Или — в фильтрационный лагерь", — подчеркнул военный ВСУ.

Он также добавил, что если в Украине не будет проведена мобилизация, то выжить ее населению не удастся.

Ранее мы писали, что украинский комбат призвал значительно снизить мобилизационный возраст мужчин.

Напомним, мы сообщали, что в ВСУ рассказали, как бороться с низкой мотивацией новобранцев.

Также мы информировали, что военный ВСУ опроверг российские фейки о мобилизации в Украине.